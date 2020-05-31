عدّاد كورونا يواصل الارتفاع ويكسر حاجزاً جديداً في كوردستان

2020/05/31 | 09:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُجل هذا الارتفاع بعد تشخيص 31 إصابة جديدة بالفيروس بواقع 24 حالة في السليمانية وأربع في دهوك وثلاث في أربيل خلال الـ24 ساعة الماضية - صورة ارشيفية

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