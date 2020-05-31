شرطة الأنبار تصد تعرضاً لـ'داعش' غرب عنة

2020/05/31 | 09:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في الأنبار، الأحد، بأن قوة من الشرطة صدت تعرضاً لتنظيم "داعش" غرب مدينة عنة غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من فوج 23 طوارئ شرطة الأنبار صدت تعرضاً لتنظيم داعش على إحدى النقاط المرابطة في منطقة حصى غرب مدينة عنة (210 كم غرب الرمادي)".وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عنه اسمه، أن "القوة تصدت لعناصر داعش المهاجمين القادمين من الصحراء الغربية بعد مواجهات بين الجانبين أدت الى إصابة اثنين من أفراد الشرطة بجروح".

يذكر أن القوات الأمنية تصد بين الحين والآخر تعرضات لـ"داعش" على نقاطها المرابطة غربي الأنبار.





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