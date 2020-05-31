توجه حكومي لتنويع موارد الدولة في ظل الأزمة المالية

2020/05/31 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الخبير الاقتصادي علاء الفهد، أن الحكومة تتجه نحو تنويع موارد البلاد المالية في ظل الأزمة الراهنة، من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية والقوانين المهمة.

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