2020/05/31 | 09:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمال أعمال الصيانة للأنبوب الرئيسي لنقل المياه إلى السماوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 09:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكمال أعمال الصيانة للأنبوب الرئيسي لنقل المياه إلى السماوة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكمال أعمال الصيانة للأنبوب الرئيسي لنقل المياه إلى السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).