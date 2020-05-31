بالصور.. العشرات من موظفي الاجور اليومية يتظاهرون في الديوانية

2020/05/31 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

تظاهر العشرات اليوم الاحد من موظفي الاجور اليومية في محافظة الديوانية للمطالبة بتحويلهم إلى عق...





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