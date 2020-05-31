بابل تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/31 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة بابل، الأحد (31 أيار 2020)، بتسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة بابل سجلت اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 306 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد، مقابل 10 وفيات نتيجة الفيروس ذاته.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق الذي نشرته الوزارة، انه "تم فحص (5644) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم (السبت)، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (222375)".

وأضاف البيان، أن "مختبرات الصحة سجلت لهذا اليوم (السبت) (306) إصابة في العراق، منها 98 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط".

وبينت ان "الإصابات موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 96، بغداد/ الكرخ: 60، مدينة الطب: 12، النجف: 2، البصرة: 29، السليمانية: 6، اربيل : 5، دهوك: 1، كربلاء: 20، ديالى: 4، واسط: 32، بابل: 16، ميسان: 13، المثنى: 9، نينوى: 1".

ولفت البيان "حيث بلغت الاصابات في الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية لهذا اليوم 12 اصابة موزعة كالاتي (من ضمن المجموع الكلي للاصابات): طبيبان في بغداد/ الكرخ، صيدلي واحد في بغداد/ الرصافة، 4 اطباء في كربلاء، صيدلي واحد في كربلاء، 4 عمال صحيين في كربلاء".

وقالت الوزارة وفقا لموقفها اليومي إن "حالات الشفاء من الفيروس بلغت: 66 حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 15، بغداد/ الكرخ: 6، مدينة الطب: 8، النجف: 3، البصرة: 19، كربلاء: 3، ديالى: 4، ذي قار: 7، المثنى: 1".

وسجل الموقف "10 حالات وفاة، 6 منها في بغداد/ الرصافة، حالة في بغداد/ الكرخ، حالة في كربلاء، حالة في واسط، حالة في ميسان".

واعلنت الوزارة ان مجموع الإصابات بلغ: 9179، مجموع حالات الشفاء: 3110، الراقدين الكلي: 2874، الراقدين في العناية المركزة: 36، مجموع الوفيات: 195".

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الاحد، أن الولايات المتحدة سجلت 960 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 103758.

وذكرت الجامعة، أن "

بغداد اليوم- متابعة

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 286 إصابة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة جديدة.

وبحسب آخر بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 181482 حالة.

بغداد اليوم – الديوانية

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الاحد (31 أيار 2020)، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادرها الصحية في محافظة الديوانية، سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس ك

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