اعتقال نحو 1400 متظاهر في أمريكا خلال التظاهرات

2020/05/31 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

اعتقلت الشرطة الأمريكية، نحو 1400 شخص من الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في الولايات المتحد...





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