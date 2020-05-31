للوقاية من كورونا.. اللواء 19 للحشد يواصل حملات التعفير لقاطع مسؤوليته غربي عكاشات

2020/05/31 | 09:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اللواء 19 للحشد الشعبي، الاحد، حملات التعفير والتوعية للحد من تفشي فايروس كورونا لقاطع مسؤوليته غربي عكاشات.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “ضمن حملة وعي تواصل فرق طبابة اللواء 19 حملات التعفير والتعقيم لجميع نقاط ومواقع اللواء ضمن قاطع غربي عكاشات والممتد على طول 32كلم على الحدود العراقية السورية “,

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