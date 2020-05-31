المسجد الأقصى يعيد فتح أبوابه بعد شهرين من الإغلاق

2020/05/31 | 10:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد فجر الأحد فتح أبواب المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، بعد إغلاق استمر نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأفادت وكالة “فرانس برس” أنّه سُمح للمصلّين الذين وضعوا كمامات، بدخول المسجد لأداء الصلاة.ودخل عشرات المؤمنين وكان في استقبالهم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في

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