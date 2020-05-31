مصطلحات اقتصادية : تنمية اقتصادية - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/31 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بشكل عام، يشير مفهوم التنمية الاقتصادية إلى الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة، والتي تساهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة.



كذلك، يمكن أن تشير التنمية الاقتصادية إلى التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد.



ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والتنافس الإقليمي والاستدامة البيئية والشمولية الاج ......





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