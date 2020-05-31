الشباب والرياضة توضح حقيقة إصابة درجال بكورونا

2020/05/31 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاحد، الانباء التي اشارت الى إصابة الوزير عدنان درجال بفيروس كورونا.وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي بوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتمتع بصحة جيدة ولا صحة ابدا للانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل […]

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