ترامب يوجه اتهام الى حركة “أنتيفا” الاميركية ويصفها بـ “الإرهابية”

2020/05/31 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير العدل ويليام بار، اتهام إلى حركة “أنتيفا” اليسارية بالتسبب في العنف المندلع بشوارع مدينة مينيابوليس في اميركا، وذلك في وقت تتصاعد الاحتجاجات والشغب في عدة ولايات أمريكية ردا على مقتل جورج فلويد، ذو البشرة السوداء على يد رجل شرطي اميركي أبيض.وأثار مقتل فلويد غضب فئات عريضة من الشعب الأمريكي، […]

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