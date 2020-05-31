توّجه تشريعي تنفيذي بتقليل ومعالجة الرواتب العليا ورفحاء وتطمينات بشأن رواتب الموظفين

2020/05/31 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث الوضع المالي في البلد.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الحكومة تتجه نحو إيجاد حلول بشأن ازدواج الرواتب ومعالجة تقاعدية محتجزي رفحاء، لتوفير بعض السيولة المالية”.وأضاف، أنه “يجب أن تتحقق العدالة […]

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