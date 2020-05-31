وزارة الصحة تقدم اعتذارا بشأن ما ورد امس في الموقف الوبائي اليومي

2020/05/31 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قدمت وزارة الصحة، الاحد، اعتذارا بشأن ما ورد امس في الموقف الوبائي اليومي.وقالت دائرة الصحة العامة في الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انها “تعتذر عما ورد أمس في الموقف الوبائي اليومي نتيجة للترجمة الحرفية لتعبير Health Worker المعتمد في الاستمارات الرئيسية والشامل لجميع العناوين التمريضية والصحية والادارية والموظفين الآخرين في […]

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