تظاهرة للعاملين بالاجور اليومية في الديوانية

2020/05/31 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تظاهر اليوم العشرات من العاملين بنظام الاجور في دوائر الماء والمجاري والبلديات والبلدية في محافظة الديوانية .وطالب المشاركون في التظاهرة التي اقيمت وسط مدينة الديوانية بتطبيق القرار ٣١٥ ومنحهم حقوقهم القانونية المشروعة .

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