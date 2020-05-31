صحة الديوانية تعلن عن تسجيل ثمانية اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/31 | 10:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت صحة الديوانية، الاحد، عن تسجيل ثمانية اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقت المستقلة، نسخة منه انه “تم اليوم تسجيل ثمانية اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة”.واضافت انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي”.

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