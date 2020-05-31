العراق يعود إلى «الحظر الشامل» لمواجهة الجائحة

2020/05/31 | 10:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأصدرت لجنة الصحة والسلامة الوطنية جملة قرارات تتعلق بمواجهة وباء كورونا ابرزها فرض حظر على التجوال، فيما كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع جديدة بحالات الإصابة بـ»كورونا». وقالت اللجنة، في بيان صدر عنها وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن الكاظمي «أثنى في بداية الاجتماع، على الجهود المتميزة للكوادر الصحية التي تقف في خط التصدي الأول لمواجهة خطر جائحة كورونا، وهم يقفون كالمحارب في مواجهة العدو؛ فالأزمة العالمية لجائحة كورونا حرب عالمية ثالثة الجميع يعاني منها». وأضاف أنه «توجه بالشكر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتفانى في تأدية واجبها سواء في تطبيق حظر التجوال، أم عبر مرافقة الفرق الصحية». وأشار الكاظمي إلى «تقديره العالي للعائلات التي التزمت بتطبيق حظر التجوال، وقواعد الوقاية الصحية، التي وصفها بأنها عون أساسي في الحرب ضد الجائحة، وأن الأجهزة الحكومية مضطرة إلى اتخاذ تدابير معينة تحدّ من حركة المواطنين؛ من أجل سلامتهم، ووقايتهم، على طريق عبور هذه المحنة». وأكد الكاظمي «أهمية التنسيق عالي المستوى، وتكاتف الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية من جهة، وبين شرائح المواطنين كافة؛ لأجل إنجاح عملية التصدي، وأن المواطن هو الركن الأساس في هذا النجاح، والتعويل على جهوده والتزامه هو عماد الأمل في تخطي هذا التحدي». وخلص الاجتماع الى الاتفاق على القرارات الآتية: فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المشار اليها في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (40) لسنة 2020.وتتم بعدها مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي، على أن تقوم الفرق المشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر المناطقي. تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفايروس. قيام شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات والشرطة المجتمعية بتوعية المواطنين ميدانيا وإعلاميا والدخول إلى الأزقة والأسواق ومعالجة الظواهر السلبية بأسلوب حضاري. إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها. قيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50% من سعتها وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء. السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم اغلاقه. يُسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي، وفي حالة وجود زبائن داخل المطعم، يتم اغلاق المطعم. يُسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين. منع الشرائح المستثناة كافة من استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة اجرة، وتُحجز في حالة المخالفة. تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل (الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية). تتابع الفرق الصحية في دوائر الصحة كافة الأسواق والمطاعم؛ للإشراف على الالتزام بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية، والتأكيد على الالتزام بالقرارات والتعليمات السابقة ذات الصلة. تحديد موقع الحجر الصحي للقادمين من خارج العراق من العاملين في بعثة اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في جمهورية العراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مراعاة التعليمات واللوائح الصحية المقرّة من وزارة الصحة بهذا الشأن. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «تم فحص (٥٦٤٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٢٣٧٥)». وأضافت أن «مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت (٣٠٦) إصابة في العراق منها ٩٨ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط». وأكدت الوزارة، أن حالات الوفيات بلغت ١٠ حالات.وبينت أن «مجموع الإصابات بلغ ٦١٧٩، ومجموع حالات الشفاء ٣١١٠، أما مجموع الراقدين الكلي بلغ ٢٨٧٤»، موضحة أن «مجموع الراقدين في العناية المركزة بلغ ٣٦، ومجموع الوفيات بلغ ١٩٥».

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