رئيس كتلة لـ”العهد نيوز”: الكاظمي وعد بتمثيل التركمان ضمن كابينته الوزارية

2020/05/31 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ خاص أكد رئيس كتلة التجمع الوطني التركماني المنصوي في تحالف الفتح مختار الموسوي ، ان استحقاق المكون التركماني لم يحسم لغاية الان. وقال الموسوي في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بتمثيل التركمان ضمن كابينته الوزارية”.وأضاف ان المكون التركماني من اكثر المكونات التي تعرضت للتاثيرات الإرهابية […]

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