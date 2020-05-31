نائب لـ”العهد نيوز”: كورونا ستمنع من عقد جلسته لتمرير الوزارات الشاغرة

2020/05/31 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ خاص استبعدت النائب زهرة البجاري، أن يعقد مجلس النواب جلسته لتمرير الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي قبل ال 7 من حزيران المقبل، مؤكدة ان الوضع الصحي والمتمثل بازمة كورنا احدى اسباب عدم انعقاد جلسة التصويت . و قالت البجاري في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد ، ان استبعادها لعقد الجلسة يعود […]

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