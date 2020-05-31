صحة الديوانية تعلن تسجيل 8 اصابات جديدة بكورونا

2020/05/31 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الاحد، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “سبعة أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا من قضاء الحمزة الشرقي أغلبهم من الملامسين للمصاب”.وأضاف البيان أنه “تم تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص من الديوانية حي الجامعة”.انتهى2

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