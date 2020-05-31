الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد كورونا

2020/05/31 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت وزارة الصحة الروسية على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار “أفيفافير” لعلاج المصابين بالمرض.وقال موقع السجل الحكومي للأدوية في روسيا إن وزارة الصحة وافقت على استخدام دواء “أفيفافير”، الذي يحمل اسم “فافيبيرافير” الدولي.وينتج عقار “أفيفافير” في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة “خيمرار” […]

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