هل تفاقم عاصفة قطاع الطيران أزمة صناعة أفخم سيارة في العالم “رولز رويس”؟

2020/05/31 | 10:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لم يرتبط اسم سيارة بالفخامة مثلما ارتبطت سيارة رولز رويس البريطانية، فالسيارة التي أكملت عامها الـ116 قبل أسابيع، كانت دائما رمزا للثراء الارستقراطي، لكن شركة رولز رويس لم تقف عند حدود كونها شركة لإنتاج السيارات الفاخرة، أو واحدة من العلامات التجارية التي تفتخر بها المملكة المتحدة، إنما عززت موقعها في الهيكل الاقتصادي […]

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