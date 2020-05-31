افتتاح المسجد النبوي بعد إغلاقه لفترة طويلة

2020/05/31 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السعودية فجر الأحد أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما على خلفية جائحة كورونا.ونشرت رئاسة شؤون المسجد النبوي على حسابها في “تويتر” شريط فيديو وصورا لعملية الافتتاح.وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت، الجمعة الماضية، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.وكانت السلطات

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