2020/05/31 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة، امس السبت، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يستخدم الاستثناء من الحظر الوقائي خارج إطار العمل.وقال مدير عام المديرية، اللواء زهير الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “كوادرها مستمرة بتشديد إجراءاتها بتطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة”، لافتا إلى إنها “ستتخذ الإجراءات القانونية بحق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: إجراءات قانونية بحق من يستخدم الاستثناء خارج إطار العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: إجراءات قانونية بحق من يستخدم الاستثناء خارج إطار العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).