نائب عن البصرة يبين حقيقة الترشيحات للنفط مقابل الحصول على مشاريع

2020/05/31 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، الأحد، عن حقيقية ترشيح بعض الاسماء لمنصب وزارة النفط مقابل الحصول على جزء من المشاريع النفطية داخل المحافظة، مؤكدا أن الذين كانوا يرغبون بدفع الاموال خرجوا من القائمة ولا مكان لهم مع المرشحين الخمسة.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن ترشيح شخصيات لمنصب وزارة النفط […]

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