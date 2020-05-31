محلل سياسي: الاحداث في أميركا تعطي مبررا للحزب الديمقراطي لإسقاط ترامب

2020/05/31 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد المحلل السياسي الذي يسكن في الولايات المتحدة محمد جعفر، أن الأحداث التي تدور حالياً في أميركا تعطي مبررا للحزب الديمقراطي لإسقاط دونالد ترامب.وقال جعفر في حديث لـ” العهد” الفضائية، إن “الأمريكان من جذور افريقية يمثلون 12 بالمئة من المجتمع الامريكي”، مؤكداً أن “هذه الاحداث تعطي مبرراً للحزب الديمقراطي من اجل اسقاط […]

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