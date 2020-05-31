التخطيط: إطلاق منحة الطوارئ الثانية للعوائل المتضررة من إجراءات حظر التجوال

2020/05/31 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، أن إطلاق الدفعة الثانية من منحة الطوارئ للعوائل المتضررة من إجراءات حظر التجوال مرهون بظروف البلد الصحية.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح، إن “منحة الطوارئ أقرت بناءً على مقترح تقدمت به وزارة التخطيط منذ بداية أزمة كورونا”، مبينا أن “رؤية الوزارة كانت تتضمن ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتوفير […]

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