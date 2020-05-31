واسط.. تعافي 44 شخصا من كورونا و63 حالة تتلقى العلاج

2020/05/31 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، الأحد، تعافي 44 شخصا من فيروس كورونا و63 حالة تتلقى العلاج.وقال المتحدث باسم الخلية، سعدون محسن الامير، ان "عدد المصابين التراكمي بفيروس كورونا ارتفع الى 111 حالة، تم اكتساب 44 حالة منها الشفاء التام، فضلا عن وفاة اربع حالات، بينما تتلقى الحالات الــ(63) العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكولات المعتمدة ضمن الإجراءات الوقائية".واوضح ان "المحافظة باشرت منذ مساء الجمعة حظرا شاملا للتجوال والى اشعار اخر"، مبينا ان "الحظر يشمل جميع النشاطات الاجتماعية والأعمال التجارية وحركة الأسواق بما فيها العيادات والمجمعات الطبية الخاصة وغلق المحال والمقاهي والمطاعم ومدن الألعاب والمتنزهات والمسابح، والاستمرار بغلق الجوامع والحسينيات وإيقاف الشعائر والمناسبات الدينية وصلاة الجماعة ومنع إقامة مجالس العزاء والأفراح، مع استثناء الملاكات الصحية والقوات الامنية والدوائر الخدمية والصحفيين والإعلاميين من إجراءات الحظر".وشدد الامير على "غلق مداخل ومخارج المحافظة ومنع حركة تنقل المواطنين بين الأقضية والنواحي ومنع التجمعات البشرية".واردف ان "الفرق الطبية والصحية مستمرة في المسح الميداني الصحي وإجراء الفحوصات ومتابعة الملامسين، والقيام بعملية التعفير والتعقيم في عموم المحافظة وخصوصاً المناطق القريبة من الإصابات الجديدة".

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