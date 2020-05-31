التخطيط: إطلاق الدفعة الثانية من منحة الطوارئ مرهون بظروف البلد

2020/05/31 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، أن إطلاق الدفعة الثانية من منحة الطوارئ للعوائل المتضررة من إجراءات حظر التجوال مرهون بظروف البلد الصحية.

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