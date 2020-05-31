التخطيط تؤكد مسؤولية الحكومة عن أوامر إطلاق الدفعة الثانية من منحة الطوارئ

2020/05/31 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن إطلاق الدفعة الثانية من منحة الطوارئ للعوائل المتضررة من إجراءات حظر التجوال مرهون بظروف البلد الصحية.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “منحة الطوارئ أقرت بناءً على مقترح تقدمت به وزارة التخطيط منذ بداية أزمة كورونا”، مبينا أن “رؤية الوزارة […]

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