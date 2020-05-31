2020/05/31 | 10:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، الأحد، عن ان وزارة الكهرباء تعمل على إنهاء العقود بطريقة ملتوية، مؤكدا أن إجبار أصحاب العقود على التعاقد مع الوزارة مرة أخرى هي محاولة لعزلهم عن وظائفهم.وقال الزجراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “إجبار المتعاقدين على التعاقد من جديد هي محاولة لعزلهم من وزارة الكهرباء”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: الكهرباء تعمل على انهاء العقود بطريقة ملتوية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: الكهرباء تعمل على انهاء العقود بطريقة ملتوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).