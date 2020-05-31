2020/05/31 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السعودية فجر اليوم الأحد أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما على خلفية جائحة كورونا.ونشرت رئاسة شؤون المسجد النبوي على حسابها في “تويتر” شريط فيديو وصورا لعملية الافتتاح.وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت، الجمعة الماضية، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.وكانت السلطات السعودية قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح ابواب المسجد النبوي امام المصلين بعد إغلاق طويل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح ابواب المسجد النبوي امام المصلين بعد إغلاق طويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).