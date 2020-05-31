الجيش المصري يعلن أنه قتل 19 عنصرا تكفيريا في سيناء

2020/05/31 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش المصري السبت أنّه قتل 19 عنصراً “تكفيريّاً” في إطار حملته ضدّ مجموعات مسلّحة ومتطرّفة في شمال سيناء.وقال الجيش في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنّه “بناءً على معلومات استخباراتيّة تفيد بتواجد عناصر تكفيريّة بعدّة أوكار إرهابيّة في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، قام أبطال القوات المسلّحة بتنفيذ […]

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