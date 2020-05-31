بالصور.. اغلاق طرق وتشديد الاجراءات في كوردستان

2020/05/31 | 10:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في اقليم كوردستان، الاحد، باغلاق طريق السليمانية - كركوك، مشيرا الى ان الاغلاق جاء تطبيقا لقرار الجهات الامنية بتشديد اجراءات التنقل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نقطة تفتیش طاسلوجة علی طریق السلیمانیة مغلقة"، مشيرا الى انه "لایسمح بخروج او دخول اي عجلة من السلیمانیة الى کرکوك، او من کرکوك الى السلیمانیة".

واضاف ان اغلاق السیطرات يأتي تنفيذا لقرار وزارة الداخلیة في اقليم كوردستان بسبب تفشي فیروس كورونا"، مبينا انه "وبحسب القرار تغلق کافة السیطرات و نقاط الدخول مابین محافظات الاقلیم والعراق".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان الدكتور محمد قادر خوشناو، قد قال، يوم امس السبت، في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن اجتماع مجلس الوزراء ليوم امس شهد طرح مقترح بتشديد إجراءات التنقل بين المحافظات، مستدركا انه "لم يطرح أي مقترح لحظر التجوال الشامل في إقليم كوردستان".

وهذە الصور هي لنقاط تفتیش بردی في موقع دخول اربیل - کرکوك، و جیمن على طريق کرکوك - سلیمانیة المغلقة ايضا، وتظهر بالصور شاحنات تقف بطوابير طويلة، وكذلك المركبات الاخرى.

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