بعد البصرة .. اعتصام مفتوح أمام الطاقة الكهربائية في الناصرية

2020/05/31 | 10:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم العشرات من اصحاب العقود والاجراء اليوميين، اليوم الاحد، اعتصاما مفتوحا للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اعتصاما مفتوحا بدأ صباح اليوم، أمام مقر الطاقة الكهربائية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، من قبل موظفي العقود والاجراء احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم منذ اكثر من شهرين.

ونظم العشرات من الاجراء اليوميين العاملين في مجال الكهرباء بمحافظة البصرة، يوم امس السبت، اعتصاما مفتوحا واضرابا عن العمل للمطالبة بتثبيتهم وصرف مرتباتهم.

واوضح المصدر، أن العاملين المعتصمين اعلنوا اضرابهم عن العمل لحين تحقيق مطالبهم والتي تركزت على تثبيتهم وصرف رواتبهم.

وكشف مسؤول في وزارة الكهرباء، عبر شفق نيوز في اذار الماضي، عن "عجز" الوزارة عن صرف رواتب 90 ألف موظف من العقود والأجور منذ أربعة إلى ثمانية أشهر.

وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت جملة قرارات إصلاحية استجابة لضغط احتجاجات شعبية أواخر العام الماضي، من بينها فتح باب التوظيف لآلاف العاطلين عن العمل.

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