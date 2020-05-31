نائب عن نينوى يطالب وزيري الداخلية والدفاع بمراقبة السيطرات وإيقاف

2020/05/31 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب عن نينوى يطالب وزيري الداخلية والدفاع يمراقبة السيطرات وإيقاف "الابتزاز" فيها

يتبع.



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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الأحد (31 أيار 2020) مقتل وإصابة 3 من عناصره، أثناء التصدي لتعرض شنه مسلحو تنظيم داعش، جنوب مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، صدت ت

بغداد اليوم- كردستان

رأى ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الأحد (31 أيار 2020)، أن بعض الكتل الشيعية تستخدم الورقة الكردية لاسقاط حكومة مصطفى الكاظمي، فيما أشار الى أن الحديث عن وجود صفقة سياسية في ملف تسليم الأ

بغداد اليوم-متابعة

رأى مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، الأحد (31 أيار 2020) أن المساس برواتب الموظفين خطر على الاستقرار الحكومي، فيما لفت الى أن الازمة لن تدوم أكثر من شهرين.

وقال الصفار في تصريح صحفي، ان "المساس برواتب الموظفين

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