بالصور.. العشرات من موظفي العقود والاجور اليومية يعتصمون امام الطاقة الكهربائية في الناصرية

2020/05/31 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الأحد (31 أيار 2020)، باعتصام العشرات من موظفي العقود والأجور الي...





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