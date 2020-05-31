الصحة العراقية تعتذر بشأن ما ورد في الموقف الوبائي اليومي

2020/05/31 | 10:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، اعتذارا بشأن ما ورد يوم أمس في الموقف الوبائي اليومي الخاص بفيروس كورونا في البلاد....

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