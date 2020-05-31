شهيد وجريحان من الحشد الشعبي بهجوم لـ’داعش’ شمالي العراق

2020/05/31 | 10:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، صد تعرض لمسلحي تنظيم "داعش" الارهابي، جنوبي محافظة صلاح الدين شمالي العراق، ما أسفر عن وقوع شهيد وجريحين....

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