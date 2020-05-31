الجزائر تقترح تقديم موعد اجتماع “أوبك+”

2020/05/31 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن الجزائر اقترحت تقديم موعد اجتماع “أوبك+” إلى الـ4 من يونيو.وأفاد خطاب إلى أعضاء “أوبك+” بأن الجزائر التي تتولى رئاسة “أوبك”، اقترحت عقد الاجتماع المقبل لأوبك وحلفائها في الرابع من يونيو، بدلا من خطة سابقة لعقده في 9 و10 يونيو من الشهر نفسه.وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في الخطاب، إنه […]

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