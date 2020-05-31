المباشرة بمدّ شبكة مجارٍ لمنطقة الهياكل شمال غرب بغداد

2020/05/31 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن المباشرة بمدّ شبكة مجارٍ لمنطقة الهياكل شمال غرب العاصمة.

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