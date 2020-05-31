الطيران المدني : استمرار تعليق الرحلات الجوية لغاية الـ 6 من شهر حزيران

2020/05/31 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت سلطة الطيران المدني الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية في العراق.

وقال مدير عام الطيران المدني دريد يحيى جاسم في بيان، إن القرار جاء استنادا الى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها مع خلية الازمة النيابية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لغرض وضع الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا ومناقشة طبيعة الاستعدادات الصحية والوقائية المصاحبة لزيادة نسب الاصابة، مشيرا الى ان القرار يشمل تمديد تعليق الرحلات الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر حزيران.

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