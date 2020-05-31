اربيل تنفذ حملات لمراقبة اجراءات الوقاية من كورونا وتحذر المخالفين

2020/05/31 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفذت السلطات المحلية في مدينة اربيل باقليم كوردستان العراق، اليوم الاحد، حملات لمراقبة مدى التزام المواطنين باجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، محذرة من عقوبات رادعة ومساءلة قانونية بحال مخالفة تلك الاجراءات.

وقال قائممقام مركز اربيل نبز عبدالحميد لوكالة شفق نيوز، "اليوم قمنا بحملة لمراقبة المواطنين والكسبة في اربيل للالتزام بالاجراءات الصحية"، مبينا أن "البلديات ستقوم بتوزيع الكمامات والقفازات على المحال التجارية".

واضاف أن "على المواطنين الالتزام بالاجراءات وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية واغلاق محالهم"، مشيرا الى أن "الشرطة والجهات الامنية ستقوم بمراقبة هذه المناطق".

واشار عبد الحميد الى أن "وجود مخاوف من انتشار الوباء، ونحن لا نريد العودة الى الحظر الشامل بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للعديد من الشرائح ولكن في المقابل يجب الالتزام بالاجراءات الصحية الاحترازية".

وأوضح انه "قام اليوم بزيارة الى سوق القلعة للاشراف بنفسه على الاجراءات التي تطبق من قبل المواطنين".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان الدكتور محمد قادر خوشناو، قد قال، يوم امس السبت، في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن اجتماع مجلس الوزراء ليوم امس شهد طرح مقترح بتشديد إجراءات التنقل بين المحافظات، مستدركا انه "لم يطرح أي مقترح لحظر التجوال الشامل في إقليم كوردستان".

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