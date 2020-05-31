تسجيل هزة أرضية بقوة 3،5 على مقياس ريختر في ديالى

2020/05/31 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

سجلت المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية حدوث هزة ارضية صباح اليوم في تمام الساعة ( 7:06:07 ) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،5 ) درجة على مقياس رختر .





وبين التقرير : أن الهزة الارضية حدثت في جنوب غرب مدينة مندلي في محافظة ديالى ، وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، مشيراً إلى في حال حصول أي مستجدات سنوافيكم بتقارير مفصلة أخرى .





ودعا التقرير، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.





بغداد اليو م- بغداد

أعلنت وزارة النقل، (31 أيار 2020)، انطلاق رحلة جديدة الى الهند لإجلاء العراقيين العالقين هناك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعلن انطلاق الرحلة الجوية الاستثنائية المرقمة IA445 من مطار بغداد الدولي&nb

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الأحد (31 أيار 2020)، باعتصام العشرات من موظفي العقود والأجور اليومية أمام الطاقة الكهربائية في الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي ذي قار من موظفي العقود

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد، (31 ايار 2020)، حالة الطقس في البلاد خلال اليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "طقس اليوم الاحد، سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع بع

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