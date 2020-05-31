بالفيديو.. السفير الامريكي يحدد ملامح المفاوضات بين واشنطن وبغداد ويلمح لاحياء الاتفاق الستراتيجي

2020/05/31 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حدد السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، الأحد (31 أيار 2020)، ملامح المفاوضات العراقية الأمريكية ...





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