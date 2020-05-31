مصايف كوردستان تستعيد حركة السياحة بـ

2020/05/31 | 11:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداعى كثير من الزوار إلى المرافق السياحية في إقليم كوردستان في الأيام القليلة الماضية وسط رقابة شديدة من قبل اللجان السياحية - صورة: كوردستان 24

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