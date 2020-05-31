تصاعد العنف في أميركا.. إحراق محكمة وإعلان الطوارئ ودولة عربية تحذر مواطنيها من مناطق التوتر

2020/05/31 | 11:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن عمدة ناشفيل حالة الطوارئ في عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية بعد إضرام محتجين النار في مبنى محكمة، فيما حذرت الإمارات مواطنيها المتواجدين بأمريكا من الاقتراب من المناطق المضطربة.وقال جون كوبر، عمدة مدينة ناشفيل، مساء السبت، قبل إعلان حالة الطوارئ في المدنية: “كانت مسيرة عصر اليوم من أجل جورج فلويد والعدالة العرقية […]

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