وزارة النفط: وفرنا خزيناً كافياً من الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية

2020/05/31 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط، الأحد، توفير خزين كاف من الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، مبينة أن الشركات النفطية الاستخراجية والتوزيعية والتحويلية ستواصل الدوام الرسمي خلال حظر التجوال وقال وكيل الوزارة كريم حطاب في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “الوزارة تتواصل يومياً مع الجهات الفنية في وزارة الكهرباء لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عموم

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