حاكم كاليفورنيا الأمريكية يعلن الطوارئ فى لوس أنجلوس بعد أعمال الشغب

2020/05/31 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ في مدينة لوس أنجلوس، بعد أعمال شغب ونهب وسرقة واعتداءت على الشرطة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.وأمس، أعلنت شرطة مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل ضابط في خدمة الحماية الفيدرالية وإصابة آخر جراء إطلاق نار خلال مظاهرات في المدينة الليلة الماضية.وأكدت

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