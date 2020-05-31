هكذا يؤثر مزيج الحمضيات والزيتون على صحتك

2020/05/31 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت دراسة أن تناول مزيج من البرتقال والزيتون يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في صحة القلب.ويقول الباحثون إنه في غضون أسابيع فقط، يمكن أن يؤدي مزيج الحمضيات والزيتون إلى انخفاض مستويات الكوليسترول، وكذلك تقليل فرصة الالتهاب.وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعة “كاتوليكا سان أنطونيو دي مورسيا”، في إسبانيا، 96 متطوعا صحيا.وتم تعيين كل مشارك بشكل […]

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